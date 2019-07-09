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Borsa güne nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 09.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 98.724,81 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 29,37 puan ve yüzde 0,03 artışla 98.724,81 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile metal ana sanayi oldu.

Dün 97.890,96 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 98.695,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının arttığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 ve 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

KAYNAK:AA

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