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Borsa güne nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 13.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 102.706,52 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 102.706,52 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 259,25 puan artışla 102.706,52 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 259,26 puan ve yüzde 0,25 değer kazancıyla 102.706,52 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise gıda, içecek oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 16,50'ye çekmesinin ardından Türk lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 103.000 puanı test etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 102.447,26 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 103.400 seviyesinin aşılması durumunda 105.000'in gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere göre ekonomistler, temmuz ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalmasını öngörüyor.

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