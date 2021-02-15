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Borsa İstanbul halka arz şartlarını değiştirdi: İşte 2021 güncel halka arz şartları! Halka arz nedir?

BORSA HABERLERİ  | 15.02.2021 09:48 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek, “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı değiştirildi. Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL’ye çıkarken, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL’ye, Yıldız Pazar ise 200 milyon TL'den 300 milyon TL’ye yükseltildi. Peki halka arz nedir? İşte Borsa İstanbul'da güncel halka arz şartları...

Borsa İstanbul halka arz şartlarını değiştirdi: İşte 2021 güncel halka arz şartları! Halka arz nedir?

Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek 2021 halka arz şartlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile Pay Piyasası’nda işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin arttırılması amacıyla, Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL’ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL’ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL’ye yükseltildi.

HALKA ARZ ŞARTLARINDA YILDIZ PAZAR DETAYI!

Ayrıca, Yıldız Pazar için yapılan başvuruda halka arz sonrasında “halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı olarak asgari 500 milyon TL’nin sağlanamaması halinde başvuru kabul edilmeyecek.

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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