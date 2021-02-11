Chobani halka arz oluyor: Chobani ne zaman halka arz oluyor? Chobani hangi borsada halka arz olacak?

Borsa İstanbul'da halka arz talepleri hızla büyürken, bir halka arz da Amerika'dan geldi. Türk patronlardan Hamdi Ulukaya'nın markası olan Chobani halka arz olmaya hazırlanıyor. Chobani talep toplama tarihleri ne zaman başlayacak merak edilirken, halka arz işlemi Borsa İstanbul'da gerçekleşmeyecek. Yoğurdu ABD'ye tanıtan 1972 Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya yeni ürünler piyasaya sürerken halka arzı gündeme aldığını aktardı. Peki Chobani halka arzı ne zaman?

CHOBANI'NİN HALKA ARZI NE ZAMAN?

Marketwatch'ta yer alan habere göre, Chobani halka arz ile birlikte 7 ila 10 milyar dolar arasında değerleme bekliyor. 16 yıl önce kurulan meyveli yoğurt şirketi bir süre önce soğuk kahve ve krema gibi ürün segmentini genişletmişti. Şirket geçtiğimiz günlerde bir takım finans yöneticilerini de işe aldı.

Hamdi Ulukaya, halka arza ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğin gıda şirketini oluştururken bitki bazlı ve yulaflı ürünlerle segmentimizi genişleteceğiz. Halka arz heyecan verici bir karar. Ancak işlerimizi daha da büyütmek için halka arzı beklemiyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz" dedi.