Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşması yapılmaması durumunda tarifeleri daha fazla yükselteceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin, ABD Senatosu’ndan geçen ve Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarılarını onaylaması yatırımcıları tedirgin etti.

Analistler, Trump'ın tasarıyı imzalaması durumunda Çin'le devam eden ticaret görüşmelerinde ciddi sıkıntı yaşanabileceğini ve küresel ticaretin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Dün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 227 binle haziran ayından beri en yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Risk iştahının azalmasıyla dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla günü tamamladı.

Avrupa tarafında, OECD "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, yüzde 2,9'luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 2,9'a düşürüldü.

OECD, Avro Bölgesi büyüme tahminini ise 2019 için yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye, 2020 için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkardı.