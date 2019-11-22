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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 22.11.2019 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ECB tutanakları takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşması yapılmaması durumunda tarifeleri daha fazla yükselteceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin, ABD Senatosu’ndan geçen ve Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarılarını onaylaması yatırımcıları tedirgin etti.

Analistler, Trump'ın tasarıyı imzalaması durumunda Çin'le devam eden ticaret görüşmelerinde ciddi sıkıntı yaşanabileceğini ve küresel ticaretin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Dün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 227 binle haziran ayından beri en yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Risk iştahının azalmasıyla dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla günü tamamladı.

Avrupa tarafında, OECD "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, yüzde 2,9'luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 2,9'a düşürüldü.
OECD, Avro Bölgesi büyüme tahminini ise 2019 için yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye, 2020 için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkardı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmininin yüzde 3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2021'de toparlanarak yüzde 3,2'e çıkacağı kaydedildi.

Avrupa borsaları küresel pay piyasalarındaki düşüşe paralel dün satıcılı bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası tutanakları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının gelecekteki para politikası ve faiz oranı değişimlerine yönelik ipuçları verebileceği için yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Bugün Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da ekimde TÜFE yıllık yüzde 0,2 artarken kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ABD ile ticaret görüşmeleri ve Hong Kong gelişmelerinin etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde ABD ve Çin arasındaki gelişmelerin etkisiyle BIST 100 endeksi 106.300-107.300 bandında işlem gördü ve günü yatay bir seyirle 106.805 puandan tamamladı.
Dün yurt içinde tüketici güven endeksi kasımda 59,9 ile son 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 108.00 puanın direnç olduğunu belirtti.

Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi bulunduğunu, Avrupa Merkez Bankası tutanakları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2018 yılı çevre koruma harcama istatistikleri

10.00 Türkiye, ekim ayı kurulan ve kapanan şirketler

10.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

11.30 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

11.30 Almanya, kasım ayı imalat sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sektörü PMI

12.30 İngiltere, imalat sektörü PMI

14.30 Türkiye, kasım ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

17.45 ABD, kasım ayı imalat sektörü PMI

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi

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Anahtar Kelimeler:
döviz Küresel piyasalar

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