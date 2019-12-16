Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamalar gündemin odağında kalmaya devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri izlenecek. ABD Başkanı Donald Trump, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı. Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması sonrası Çin de ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını duyurdu.

Analistler, ticaret müzakerelerinde ilk aşamanın piyasaların son bir aydır fiyatladığı şekilde sonuçlandığını belirterek, kısa vadede ABD'de Trump'ın azil sürecinin haftanın öne çıkan gündem başlığı olacağını söyledi. Başkan Trump’a yöneltilen suçlamaların komisyonda kabul edilmesi sonrası bu hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanmasının beklendiğini ifade eden analistler, azil sürecinin, Temsilciler Meclisi’ndeki aşamanın tamamlanmasının ardından, süreçte mahkeme vazifesi görerek son sözü söyleyecek olan Senato’ya taşınacağını kaydetti. Cuma günü, ABD borsalarında sınırlı yükselişler görülürken, dolar endeksi düşüş eğilimini devam ettirdi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,01, Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,2 seviyesine geriledi. Avrupa tarafında, İngiltere'de genel seçimi açık farkla Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin kazanması sonrası 31 Ocak'ta Brexit'in gerçekleşeceği beklentilerinin artması, sterlin ve avronun dolar karşısında değerlenmesine, borsaların yükselmesine neden oldu. Sterlin/dolar paritesi, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 1,6 değer kazanarak 1,3338'e yükseldi, avro/dolar paritesi ise 1,11'in üzerine çıktı.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,10 artış kaydetti. ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşması sonrası, Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI 49,8 ile yatay seyrederken, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri tahminlerin üzerinde arttı. Bu gelişmelere karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yatay bir seyir izlerken, Hong Kong'da yüzde 0,3'lük değer kayıpları, Çin'de yüzde 0,2'lik kazançlar görülüyor. Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde 112.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verese de günü yüzde 0,33 artışla 110.477 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 0,45 primle 5,8153'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8210 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde işsizlik yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.