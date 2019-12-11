Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Fed'in dün başlayan yılın son Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar, yatırımcıların odağında bulunurken, faizlerde değişiklik beklenmeyen toplantının karar metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Küresel ekonomideki yavaşlama ve resesyon endişelerinin artmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret konusunda avantaj elde etmek için faizlerin düşürülmesi gerektiği söylemlerinin gölgesinde, bu yılın ikinci yarısında 3 kez 25 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığına çeken Fed, repo piyasasındaki ihaleleri ile de bilançosunu tekrar büyütmeye başladı.

Analistler, FOMC karar metnindeki ifadeler ve Fed üyelerinin gelecek yıla ilişkin öngörülerinin takip edileceğini belirterek, son dönemde gelen makroekonomik verilerdeki güçlü seyir nedeniyle büyük ihtimalle faiz konusunda "bekle-gör" politikasının izleneceğini bildirdi.

Dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle New York borsasında sakin bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ile sınırlı oranda değer kaybetti.