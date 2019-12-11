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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

BORSA HABERLERİ  | 11.12.2019 09:08 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları bekliyor.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Fed'in dün başlayan yılın son Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar, yatırımcıların odağında bulunurken, faizlerde değişiklik beklenmeyen toplantının karar metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Küresel ekonomideki yavaşlama ve resesyon endişelerinin artmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret konusunda avantaj elde etmek için faizlerin düşürülmesi gerektiği söylemlerinin gölgesinde, bu yılın ikinci yarısında 3 kez 25 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığına çeken Fed, repo piyasasındaki ihaleleri ile de bilançosunu tekrar büyütmeye başladı.

Analistler, FOMC karar metnindeki ifadeler ve Fed üyelerinin gelecek yıla ilişkin öngörülerinin takip edileceğini belirterek, son dönemde gelen makroekonomik verilerdeki güçlü seyir nedeniyle büyük ihtimalle faiz konusunda "bekle-gör" politikasının izleneceğini bildirdi.

Dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle New York borsasında sakin bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ile sınırlı oranda değer kaybetti.

Avrupa tarafında, İngiltere'de yarın gerçekleştirilecek genel seçim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, gündemin odağında yer alıyor. İngiltere'de seçim anketlerine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin önde olduğu görünse de aradaki farkın fazla olmayabileceği yönündeki anket sonuçları nedeniyle sterlin/dolar paritesi bugün yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,3140'a geriledi.

ECB'nin ise yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantıda faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Fransa'da CAC 50 endeksi ise yüzde 0,18 yükseliş kaydetti.

ABD'nin 15 Aralık'ta devreye girmesi beklenen Çin'e uygulanacak yeni gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, buna bağlı olarak bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Altının ons fiyatı ise yatay seyretti.

Yurt içinde ise yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kuru 5,80'in hemen üzerinde dengelenirken, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,71 azalan BIST 100 endeksi günü 108.011 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed'in faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,8270'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi

16.30 ABD, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

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bist piyasalar

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