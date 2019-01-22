FİNANS

Son 10 yıllık dönemde hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

BORSA HABERLERİ  | 22.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

2008 ve 2018 yılları arasında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Son 10 yılın getiri şampiyonu ne oldu? Hangi araç yatırımcısına ne kazandırdı? İşte ekonominin ’10 years challenge’ı...

Sosyal paylaşım sitesilerinde geçen haftadan bu yana yayılan 10 yıllık değişim hareketi (10 Years Challenge) rüzgarı esiyor. Yatırım araçlarının 10 yıllık getirilerini Gedik yatırım sizin için karşılaştırdı.

Son 10 yıllık getirilere baktığımızda yıllık ortalama en yüksek getiri gram altınında. Gram altın son 10 yılda, yıllık ortalama yüzde 419 kazançla bütün yatırım araçlarını geride bıraktı.

Aynı dönemde dolar yüzde 246, euro yüzde 182, borsa ise yüzde 240 kazandırdı.

İşte altın, dolar,euro ve borsada işlem gören hisse senetlerinin son 10 yıllık karşılaştırmaları...

İşte ekonominin 10 years challenge'ı

Gedik Yatırım sizin için karşılaştırdı
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borsa dolar Altın gram altın hisse senedi

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