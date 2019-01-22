Son 10 yıllık dönemde hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Sosyal paylaşım sitesilerinde geçen haftadan bu yana yayılan 10 yıllık değişim hareketi (10 Years Challenge) rüzgarı esiyor. Yatırım araçlarının 10 yıllık getirilerini Gedik yatırım sizin için karşılaştırdı.

Son 10 yıllık getirilere baktığımızda yıllık ortalama en yüksek getiri gram altınında. Gram altın son 10 yılda, yıllık ortalama yüzde 419 kazançla bütün yatırım araçlarını geride bıraktı.

Aynı dönemde dolar yüzde 246, euro yüzde 182, borsa ise yüzde 240 kazandırdı.

İşte altın, dolar,euro ve borsada işlem gören hisse senetlerinin son 10 yıllık karşılaştırmaları...