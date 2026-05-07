Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın fiyatların son dakika... Altın fiyatları son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden çokça etkileniyor. Altın son olarak Orta Doğu'daki gerilimli sürece yönelik barış umudu ve yapılan açıklamalarla yükselişe geçmişti. Şimdi hem elinde altın olanlar hem de altına yatırım yapmayı düşünenler, altının bundan sonraki seyrini araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altınla ilgili çarpıcı yorumlar geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4721 dolar, en düşük 4685 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.57 itibarıyla 4702 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6866 TL, en düşük 6814 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.42 itibarıyla 6844 TL seviyesinde seyrediyor.

"BARIŞI FİYATLAMIYOR PİYASALAR, BARIŞ UMUDUNU FİYATLIYOR"

A Haber canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına dair şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Piyasalar hemen rüzgar tersine döndü. Pazartesi günü satıcılıydı, işte Amerikan gemisi vuruldu diye bir iddia atıldı, Amerika çıktı 'yok öyle bir şey' falan denildi, piyasalar böyle altüst oldu. Bugün baktık piyasalarda bir ralli var, petrol fiyatları %11 civarında sert bir şekilde geriledi, işte petrol karşısındaki varlıklarda ciddi bir yükselişler gördük derken herkes şunu sorguluyor: Piyasa neyi satın alıyor? Barışı fiyatlamıyor piyasalar, barış umudunu fiyatlıyor. Çünkü gerçek bir barış yok ortada. Ve geçici olarak bir es veriyorlar. Ben kişisel öngörüm ve tahminim yine geçici olarak bu süreci durdursalar da ki durdurulmaları lazım, piyasalarda aldıkları malları satmaları lazım sonuçta, bir de bunun piyasa ayağı var çünkü kazanmaları lazım, ondan sonra yine yılın son çeyreğinde bu Kasım seçimleri bittikten sonra kaldığı yerden herkes devam eder. Ama o kapı her zaman aralık bir şekilde açık kalmaya devam eder. Finans tarafını ben okuduğum için veya finans tarafını biraz daha irdelediğim için burada büyük yatırımcılar bir pozisyon aldı. Yani petrol fiyatını 72 dolardan aldılar, 120 dolara kadar götürüldüler. Oradan gün içinde 13 dolarlık bir doldur boşalt yapıyorlar. Altın aldılar, gümüş aldılar, borsada hisse aldılar, bunları bir yukarı çıkaracaklar, bir satacaklar. Nereden? Şimdi 200 dolar, 300 dolara tav olmaz bunlar. Bunlar tutup 1000 dolar, 2.000 dolar gibi bir getiriyi elde ederler. Dolayısıyla o 1.000 dolarlık, 2.000 dolarlık getiriyi elde etmeden kar ettim demezler. Ufakçı değiller. Büyük balığa bakarlar. O yüzden ben kısa vadede bir iyimserlik şahsen bekliyorum.

"NASRETTİN HOCA'NIN HİKAYESİNE BENZİYOR BU"

Piyasalarda zaten... İnsanlar çok çabuk unutuyor. Her gün haber akışları farklı gelince haliyle insanlar dünü unutuyor, bir hafta sonrasını... Ben sık sık hatırlatıyorum; işte bir ay önce böyleydi, 3 ay önce böyleydi. Bakın 30-31 Ocak tarihinde bir gün içinde ons altın ve gram altında 1200 dolar 1200 liralık bir düşüş gördük. Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor bu. Yani düştüğüne inanıyorsun da yükseleceğine niye inanmıyorsun. Ve dolayısıyla bunlar iki günde fiyatları tekrar barış geldi diye 1200 dolar götürürler mi? Evet götürebilirler. Peki bizi burada ilgilendiren durum ne? Biz sonuçta Amerika, İsrail, İran üçgeninde bir şeyi konuşuyoruz. Biz şimdi kendi tezgahımıza bakalım. Kendi önümüze bakalım. Burada finansal piyasalardaki her hamle bizim ekonomimize petrol fiyatlarında yaşanan bu agresif dalgalanmalar geçici etkiler değil kalıcı etkiler bırakır. Enflasyon, beklentinin üzerinde açıklanır. %3.18 beklersiniz, %4.18 açıklanır ve sermaye korkar. Yatırımcılar bekle gör politikasına geçer. Merkez bankaları faiz indirim sürecinde tekrar bekle gör politikasına geçer. Gerçek anlamda zaten fiiliyatta savaş psikoloji oyununa döndü zaten. Açıklamayla piyasaya yönlendiriliyor. Bakın dikkat ederseniz bu ateşkesten sonra böyle vurmalar işte bombalar falan yok ortada. Hep böyle psikolojik savaş var ve manipülasyon piyasası bu şekilde oluyor. Söylediğiniz her şey piyasalara etki yapıyor. Şimdi az önce Trump'ın açıklamalarını yakından takip ettik. Benim bir gözüm de ekranlardaydı. Hemen hızlıca toparlandı emtia piyasaları. Tekrar petrol fiyatlarında gerileme gördük, emtia fiyatlarında toparlanma gördük.

"TRUMP'IN '48 SAAT SÜRE' CÜMLESİNİN ALTINDA YATAN GEREKÇE..."

Piyasalar için artık bir gün çok uzun bir süre. Yani yarın sabah her şey değişebilir. Sabah yarın akşam kalkıp Trump farklı bir açıklama yapabilir. Bakın dikkat edin. Özellikle Trump'ın 48 saat süre veriyorum cümlesinin altında yatan gerekçe ne biliyor musunuz? Bu işi hafta sonuna tekabül ettiriyor. Piyasalar kapalı. Ne olacaksa hafta sonu olacak ama büyük pozisyonlar genelde piyasa kapalı olduğu için önceden bilenler tabii ki büyük pozisyonlar short ya da long pozisyonlar açacak, Pazartesi günü çok güzel bir şekilde bu işin kaymağını yiyecek. Ya tekrar fiyatlarda sert bir gerileme göreceğiz ya da yükseliş göreceğiz. Ama hafta sonu piyasa kapalı olduğu için dünyadaki küçük yatırımcılar, o okyanustaki hamsi yatırımcılar maalesef bu işten faydalanamayacak. Şimdi ben bu akşam size şunu anımsatmak isterim. Şimdi biz iki aydır savaşı konuşuyoruz, her gün farklı bir haber akışı geliyor, şöyle mi olacak, böyle mi olacak tantanaları olurken merkez bankaları kenardan sessizce bir şeylerin hazırlığını yapıyor. Sessiz bir hazırlık var. Yani fırtına öncesi sessizlik gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela Körfez ülkelerinde 2 aydır altın gümüş borsalardaki selin satma zorunluluğu bırakılan köşeye sıkıştırılan merkez bankaları veya yatırımcılar bugün yarın anlaşma haberi geldiği zaman sattığı malı yerine koymayacak mı, koyacak. Bu işler böyle olur. Ve bu yılın ilk çeyreğinde yerinde merkez bankaları tam 244 ton altını aldı kasalarına koydu. Bu çok önemli bir gelişme. Yani 3 ayda siz 244 tonluk merkez bankası fiziki anlamda altın alıp bakın sanal demiyorum fiziki olarak altın alıp fiziki olarak kasalara koyması bir şeylerin hazırlığının içinde olduğunu bize göstermiş oluyor. Neye? Mesela daha büyük bir savaşın hazırlığı var. Manipülasyon, bilerek isteyerek yapıyorlar bunu.

Yine anımsatmak isterim ben, Hindistan bu savaş sürecinde Amerika'ya çok net bir mesaj verdi. Siz hileli oynuyorsunuz dedi. Ben kendi piyasamı oluşturacağım dedi. Dedi ki Hindistan ben artık kendi piyasamda kendi hisselerimi, kendi emtialarımı, kendi varlıklarımı kendi piyasamda satacağım dedi ve 6 ayda 104 tonluk altınını yurt dışından getirdi. Yani o bütün varlıklarının %70'ine tekabül ediyor. Yani 680 tonluk altını fizik olarak Hindistan geldi kendi depolarına koydu. Neden? Çünkü artık kendi piyasamı oluşturacağım, hileleri oynuyorsunuz. Yani benim dediğimi diyor, manipülasyon yapıyorsunuz diyor. Beni ters köşe yapıyorsunuz diyor.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR İDDİADA BULUNACAĞIM"

Peki bitti mi? Bitmedi. Fransa 129 tonluk altınını getirdi, kasasına koydu. Alamadığını da satmak zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendimize bakalım. %61 rezervleri altın. Bakın 2025 yılında bu oran 814 tondu. Şimdi satmak zorunda kaldık. Sıkıştık ve sattık. Tabii ve doğaldır. Aynı yatırımcılar nasıl kötü gün dostu olarak altın biriktiriyordu ihtiyacı olduğu zaman da satıyor. Doları bütün ülkeler artık bir silah olarak görüyorlar. Trump ne diyor? Kafası kızdığı zaman ekonominizi çökertirim diyor. Neyle çökerteceksin? Dolarla. Ee tamam ben de dolardan uzaklaşıyorum diyor. Size bu akşam çok önemli bir iddiada bulunacağım. Çin mesela 2300 ton civarında dünya altın konseyinin verilerine göre altınım var diyor. İddia ediyorum ki iddia ediyorum ama ispatlayamam tabii ki, çünkü oradaki hareketliliğe bakıyorum veya Çin'in topladığı rakamlara bakıyorum veya Çin'in yön dönen ülkelerine bakıyorum; 2300 küsür değil de 30.000 tondan daha fazla Çin'in altını var ve bunu gizliyorlar. Ülkeler şu anda Amerika'yla karşı karşıya gelmemek için Çin'e fiziki altınlarını gönderiyor ama Amerika'dan gizliyor. Dünya altın konseyinden gizliyor.

Mesela Körfez ülkeleri. Şimdi siz Körfez'le bir savaşı başlattınız. Hürmüz Boğazı'nı kapattınız. Burada bir savaş var. Enerji nakliyatı yapamıyorsunuz. Burada huzuru bozdunuz. Hatta Amerika ve İsrail'in en büyük umudu ne? Körfez ülkelerini birbirine düşürmek, birbirine kırdırmak gibi bir hayali var. Ve başarılı olur mu bakacağız ama sonuç itibarıyla Körfez ülkeleri buradaki varlıklarını ticari anlamda Çin'e yönlendiriyor.

Ama bakın bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 8133 ton. Ama şunu da iddia ediyorum ben, diyorum ki; 2303 ton değil 30.000 tondan daha fazla altın var Çin'de. Bunu gizliyor Çin. Ama Amerika'da da 8133 ton altın yok.

O da pompalıyor piyasayı"

7 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.57 itibarıyla 4702 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.42 itibarıyla 6844 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.45 itibarıyla 11.185 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.46 itibarıyla 22.370 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.58 itibarıyla 45.845 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.58 itibarıyla 112.043 TL seviyesinde.