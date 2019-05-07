FİNANS

7 Mayıs dolar ne kadar? YSK'nın İstanbul'da seçim tekrarı kararı sonrası dolarda son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 07.05.2019 08:09 | Son Güncelleme

YSK'nın 'İstanbul seçimleri' yenilensin' için kararı sonrası yükselişe geçen dolar 7 Mayıs sabahına da hareketli başladı. YSK'nın kararı sonrası dün akşam saatlerinde 6.15 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, saat 09:20'de 6.14 seviyelerinde seyrediyor. İşte 7 Mayıs 2019 Salı (bugün) dolarda son durum...

7 Mayıs dolar ne kadar? YSK'nın İstanbul'da seçim tekrarı kararı sonrası dolarda son durum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için olağanüstü itirazını 7'ye karşı 4 oyla kabul etti. Seçim, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından dün akşam en yüksek 6,1496 seviyesini gören dolar/TL, bu sabah 6,07 seviyesinde açıldı.

DOLAR SON DURUM!

Dolar/TL saat 09:20 itibariyle 6.14 seviyelerinden işlem görüyor.

YSK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul'da kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP'nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin olağanüstü itirazlarını reddetti.

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