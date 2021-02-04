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Bankaların döviz faiz oranları şubat 2021... Şubat ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka! Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

DOVİZ HABERLERİ  | 04.02.2021 16:00 | Son Güncelleme

Doların hareketliliği bitmiyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu savunan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2021 şubat ayında ING Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolara en büyük faiz oranını veren bankalar oldu. Peki şubat ayında dolara en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte şubat ayı döviz hesabına en çok faiz veren bankaların listesi!

Bankaların döviz faiz oranları şubat 2021... Şubat ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka! Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Uluslararası piyasalarda dolar hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte AB ülkelerinin normalleşmeye destek vermek için yaptığı çalışmalarla birlikte daha fazla artan doların fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dolar gibi sürekli hareketli inişler ve çıkışları olan yatırım araçlarına uzmanlar yatırım yapmayı önermiyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde dövizin ne olacağı tartışılıyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki şubat 2021'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren ING Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar faiz rakamları ve detayları...

şubat 2021'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi

ŞUBAT'TA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını ING Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. ING Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

ING Bank, hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. ING Bank'ın 32 günlük banka hesabı aylık faiz oranını yüzde 0.25 olarak belirledi.

Alternatif Bank vadeli döviz hesabına 2.25 faiz oranı vererek ikinci sıraya yerleşti.

Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.00 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

şubat 2021'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi

ŞUBAT AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Şubat ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. ING Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. ING Bank, Alternatif ve Fibabanka'dan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise henüz açıklanmadı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranı tahminini açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğurucağı biliniyor.

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