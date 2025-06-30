10 milyon TL'nin üstünden 8 milyon TL'ye! 'İlanlarda takip ediyoruz, fiyatlar aşağı indi'

Son 2-3 yılda yükselen konut fiyatları 2025 ile birlikte durağanlaştı. Hatta bazı bölgelerde düşüş var, hem de oldukça ciddi boyutlarda. Enflasyondaki durgunluk ve satışa sunulan konut sayısındaki artış bunun en büyük nedenleri olarak gösteriliyor. Kiralık konutlarda da düşüş başladı. İşte emlak piyasasından son durum...

ATV Haber'de yer alan habere göre; Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam "O balon dediğimiz suni artışın da tamamen ortadan kalktığını görüyoruz" dedi.

Enflasyonun istikrarlı şekilde aşağı yönlü seyrettiği, satın alma gücünün yükseldiği ve buna bağlı olarak da emlakta fahiş fiyat balonunun iyiden iyiye sönüp konut fiyatlarının inişe geçtiği belirtildi.

"BİRAZ DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR"

Emlakçı Gürsen Tekay ise "Biraz düşüşler yaşanıyor" derken ortalama kira fiyatları ile ilgili "Katlarda 15 - 20 bin lira arası değişiyor dairenin yapı durumuna göre giriş ve kot altları da 15 bin TL'nin aşağıları olarak değişiyor" ifadelerini kullandı.

Fırsatçılar yüzünden tırmanan konut fiyatları frene bastı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde satışa sunulan konut sayısı yüzde 20 arttı. İstanbul'da bu oran yüzde 13,4 İzmir'de yüzde 17,6, Ankara'da ise yüzde 22 ile zirvede. Kiralık konut sayısında yüzde 17 azalma olsa da hem satılıkta hem de kiralık dairelerde fiyatlar düşmeye başladı.

"FİYATLARIN BİR MİKTAR DAHA AŞAĞIYA DOĞRU İNDİĞİNİ GÖZETLİYORUZ"

Hakan Akçam "İlan portallarında takip ettiğimiz fiyatların bir miktar daha aşağıya doğru indiğini gözetliyoruz" şeklinde konuştu.

10 MİLYON LİRALARIN ÜZERİNDEN 8 MİLYON TL BANDINA...

Satılık konut fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaya başladı. Örneğin 10 milyon liraların üzerinde satılan konutlar 8 milyon lira bandına indi. Yani ortalama yüzde 20 düşüş yaşandı.

Gözlerse hükümetin devreye alacağı sosyal konut projesinde. Çünkü o proje sonrası satılık konut fiyatlarının çok daha aşağı inmesi bekleniyor. Akçam "Bu açıklandığı zaman orta vadede konut fiyatlarının biraz daha aşağı doğru indiğini göreceğiz" dedi.

Kiralık konutta da balon sönüyor. Özellikle Ankara'da yüzde 10'u bulan fiyat düşüşleri dikkat çekti. Ancak uzmanlara göre konut kiralarının istenen düzeylere inmesi biraz daha zaman alacak. Akçam "Tayin dönemleri var, üniversite öğrencilerimizin yerleşmeleri var. Dolayısıyla kiralık tarafı ihtiyaç olduğundan kaynaklı kiraların biraz daha aşağı inmesi birazcık daha zaman alabilir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.