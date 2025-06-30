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Gram altında son durum (30 Haziran 2025 Pazartesi) İşte çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 222 liradan işlem görüyor.

Gram altında son durum (30 Haziran 2025 Pazartesi) İşte çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 4 bin 201 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 4 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 720 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 291 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin tarifeler konusunda uzlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlik ve dolar endeksindeki değer kaybı, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlik ve dolar endeksindeki değer kaybı varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

Öte yandan, Trump, ABD merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ederken, Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirtti.

Powell'ın istifa etmesini çok istediğini belirten Trump, yeni Fed Başkanı olarak kim gelirse gelsin faiz oranları düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeyi sürdüren dolar endeksi, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 97,1 seviyesine indi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasının güvenli liman talebini zayıflatarak risk iştahını artırdığını ancak altının ons fiyatının zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle değer kazandığını ifade etti.

Bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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