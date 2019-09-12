Dolar kuru 12 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL? (Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında)

Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz’da yaptığı yüklü faiz indiriminin ardından, enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle 12 Eylül’de (bugün) yapılacak PPK toplantısında ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 250 baz puan seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NE KADAR?

12 Eylül 06:55 itibari ile dolar kuru 5,7546 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

dolar en düşük 5.7477 lira ve en yüksek 5.7925 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3191 lira ve en yüksek 6.4013 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0896 lira ve en yüksek 7.1630 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZDE KAÇ BAZ PUAN İNDİRECEK?

Swap piyasası 300-350 baz puan indirim fiyatlarken, Reuters’ın görüşlerine başvurduğu yedi işlemcinin yarınki toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentisi 300-400 baz puan aralığında bulunuyor.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Swap piyasası 300-350 baz puan indirim bekliyor. Bizim beklentimiz de bu seviyelerde indirim yapılabileceği yönünde. Hafta başından bu yana piyasanın bu beklentiyi satın almasıyla kurda yükseliş gördük. Dün 22 haftalık ortalama olan 5.79 seviyesi test edildi ancak aşamayınca kur tekrar yönünü aşağı çevirdi. Bugünkü PPK toplantısının ardından piyasa beklentileri dahilinde bir indirim yapılması halinde beklentinin bitmiş olması nedeniyle kurda aşağı hareket görebiliriz” dedi.



