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Dolar kuru 13 Eylül: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 13.09.2019 07:50 | Son Güncelleme

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) enflasyondaki düşüşe vurgu yaparak, Temmuz'da başladığı 425 baz puanlık faiz indirimi sürecine Eylül toplantısında da 325 baz puanlık indirimle devam etti. Bu sabah ise dolar/TL güne 5.66 seviyesinde başladı.

Dolar kuru 13 Eylül: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

Merakla beklenen faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini 325 bazpuan düşürerek yüzde 16.5’e çekti. PPK metninde güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin (%13.9) bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”

Kritik faiz kararının ardından dolar yüzde 1.23 düşerken Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.55 artışla 102 bin 478 puana yükselmişti.

Peki bugün yani13 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

13 Eylül 07.40 itibari ile dolar kuru 5.6565 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Faiz kararı sonrasında:

  • dolar en düşük 5.6581 lira ve en yüksek 5.7691 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.2024 lira ve en yüksek 6.3614 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 6.9728 lira ve en yüksek 7.1177 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.0 lira aralığında işlem gördü.
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Doların faiz kararına tepkisiDoların faiz kararına tepkisi
Kritik veriler öncesi dolarda son durumKritik veriler öncesi dolarda son durum
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