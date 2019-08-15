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Dolar kuru 15 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 15.08.2019 07:08 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 15 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 15 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani xxxx itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,59 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Devlet tahvillerindeki düşüşle ABD ekonomisinde durgunluk oluşabileceği endişeleriyle ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı.

ABD Hazine Bakanlığı devlet tahvillerinin yükselmesiyle gelirlerde düşüş gözlemlendi. Yatırımcıların daha az riskli varlıklara yöneldikleri görülürken, küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında;

  • Dow Jones yüzde 1.49,

  • Nasdaq yüzde 1.66

  • S&P 500 yüzde 1.43 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.07 yükselerek 1.1178 dolardan işlem gördü.

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