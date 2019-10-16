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Dolar kuru 16 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 16.10.2019 07:03 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye yönelik açıkladığı yaptırımların düşük tonda olması dün kurun 5.90'ın altına inmesinde etkili oldu. Kur, bu sabah ise, 5.92 seviyelerinde güne başladı.

Dolar kuru 16 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Twitter üzerinde Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor açıklamasıyla kur 5,93 seviyesine kadar çıkarak son 1,5 ayın zirvesini görmüştü.

ABD Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar açıkladı. Çelik tarifelerinin yüzde 50'ye kadar artırılacağı, 3 bakan ve 2 bakanlığın da yaptırım listesine alındığı duyurdu. Dolar/TL yaptırımların açıklanmasının ardından bu sabah 5,90'ın altına gevşedi, kur 5,86'ya kadar geriledi. Yaptırımların düşük tonda olması nedeniyle kurun sert tepki vermediği belirtiliyor.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,92 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 1.71 artışla 95 bin 592 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 790 puanı ve en yüksek 95 bin 873 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.36 artışla 95 bin 257 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 129 bin 539 puanı ve en yüksek 132 bin 276 puanı gördükten sonra, günü yüzde 239 artışla 130 bin 549 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 15.63 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 1.0 düşüşle yüzde 15.83'e geriledi.

  • dolar en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.89- 5.90 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.4607 lira ve en yüksek 6.5484 lirayı gördükten sonra, 6.49– 6.50 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.4192 lira ve en yüksek 7.5203 lirayı gördükten sonra 7.50– 7.51 lira aralığında işlem gördü.
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