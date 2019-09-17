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Dolar kuru 17 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 17.09.2019 07:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının yankıları piyasalarda devam ederken dolar/TL de bu sabah güne 5.73 seviyesinde başladı.

Dolar kuru 17 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 17 Eylül için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 17 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,73 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Brent ham petrolü, drone saldırısının ardından yüzde 10 artarak tarihinin en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 10.94 yükselerek 66.81 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 10.50 artışla 60.61 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları küresel gelişmelerin ardından yüzde 1.0’ın üzerinde arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

  • gümüş, yüzde 1.86 artışla 17.89 dolardan,

  • altın, yüzde 0.43 artışla 1,506 dolardan,

  • bakır, yüzde 1.74 düşüşle 2.652 dolardan,

  • platin, yüzde 1.59 düşüşle 937.10 dolardan ve

  • paladyum yüzde 0.34 düşüşle 1,595.40 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,864 liraya yükseldi.

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