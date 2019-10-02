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Dolar kuru 2 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 02.10.2019 06:53 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 2 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 2 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 2 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5.71 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ikinci gününe yüzde 0.23 artışla 105 bin 275 puanda başladıktan sonra en düşük 103 bin 189 puanı ve en yüksek 105 bin 297 puanı gördükten sonra günü yüzde 1.1 düşüşle 103 bin 876 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 148 bin 585 puanı ve en yüksek 154 bin 241 puanı gördü ve günü yüzde 2.13 düşüşle 150 bin 85 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.18 artışla yüzde 13.74’e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.95 artışla yüzde 13.15 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

  • dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.7274 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.1495 lira ve en yüksek 6.2509 lirayı gördükten sonra, 6.23 - 6.24 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 6.9376 lira ve en yüksek 7.0112 lirayı gördükten sonra 6.98- 6.99 lira aralığında işlem gördü.
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