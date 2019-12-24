Dolar kuru 24 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 24 Aralık itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
24 Aralık itibari ile dolar kuru 5,94 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Dün güne yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 111 bin 266 puanı ve en yüksek 112 bin 178 puanı gördükten sonra, yüzde 0.90 artışla 112 bin 175 puanda kapandı.
BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 155 bin 500 puanı ve en yüksek 156 bin 901 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.44 artışla 156 bin 687 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 0.48 düşüşle yüzde 12.47’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de yüzde 0.58 düşüşle yüzde 11.90 düzeyine geriledi.
Liranın dolar karşısında bir aylık değer kaybı yüzde 4'ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası önlem niteliğinde adımlar attı. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, Merkez Bankası, Ağustos'tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.
Kapanışa doğru;
dolar en düşük 5.9186 lira ve en yüksek 5.9509 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,
euro en düşük 6.5706 lira ve en yüksek 6.6016 lirayı gördükten sonra, 6.60 - 6.61 lira aralığında,
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