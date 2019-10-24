Dolar kuru 24 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti.

Açıklama sonrası düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, uluslararası piyasalarda yüzde 1,3 azalışla 5,7330 seviyelerinde dengelendi. Suriye konusunda Türkiye ile Rusya'nın vardığı anlaşmanın etkisiyle dün düşüşle başlayan dolar/TL, yurt içi piyasaların kapanışında 5,7570 seviyelerinde işlem görüyordu.

DOLAR NE KADAR?

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından dolar/TL, 24 Ekim Perşembe bugüne 5,76 seviyesinden başladı.

Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.



