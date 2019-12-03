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Dolar kuru 3 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 03.12.2019 07:14 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 3 Aralık için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 3 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 3 Aralık itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

3 Aralık itibari ile dolar kuru 5,74 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.42 artışla 107 bin 350 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 107 bin 318 puanı ve en yüksek 108 bin 53 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.22 artışla 108 bin 203 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 150 bin 86 puanı ve en yüksek 151 bin 286 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.58 artışla 150 bin 875 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.32 düşüşle 12.40 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.41 artışla 12.19 düzeyine yükseldi.

  • dolar en düşük 5.7320 lira ve en yüksek 5.7643 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.3225 lira ve en yüksek 6.3568 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.4122 lira ve en yüksek 7.4494 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem gördü.
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