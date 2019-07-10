FİNANS

Dolar ne kadar? 10 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 10.07.2019 07:45 | Son Güncelleme

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından, dolarda gözler yeni başkan ile 25 Temmuz'da yapılacak faiz toplantısına çevrildi. Dolar/TL bu sabah güne 5.73 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 10 Temmuz dolar kuru

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından "TCMB’nin bağımsızlığı" ve yeni başkanın agresif faiz indirimleri yapabileceği endişeleriyle önceki gün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL dün pozitif tarafta kaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL saat 07.11 itibarıyla 5.7380/5.7307'dan işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Hem TCMB hem de S-400 tarafında risklerin halen devam ettiğine dikkat çeken bankacılar bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal’ın olası mesajlarını ve jeopolitik riskleri izlemeye devam ediyor. 25 Temmuz’da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Dolayısıyla Uysal’ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen basın toplantısında bundan sonraki para politikasına yönelik mesajları yakından izlenecek.

ABD’de Cuma açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasalar Fed’den gereksiz yere fazla olan indirim beklentilerini sorgularken, Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de yapacağı konuşma bekleniyor.

İşlemcilerin sert faiz indirim beklentilerini azaltmaya devam edip etmeyecekleri belirlemek için Powell’ın yarından itibaren Kongre önünde yapacağı iki günlük konuşma yakından izlenecek.

Kaynak: Reuters

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