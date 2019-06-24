FİNANS

Dolar ne kadar? 24 Haziran dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 24.06.2019 07:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da tekrarlanan seçimler sonrası haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar, ABD ile ilişkiler ve siyaset gündemi izlenirken, Dolar/TL güne 5.77 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 24 Haziran dolar kuru

İstanbul seçiminin tekrarlanmasının yarattığı baskı ve küresel satışların etkisiyle Mayıs ayında yılın dip seviyesini gören Türk hisse senetleri piyasası, dolar bazında son 10 yılın en düşük seviyelerine inmişti. TL ve tahvil getirilerinde de benzer bir şekilde sert satış baskıları yaşanmıştı.

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Dolar/TL saat 07.00 itibarıyla 5.7712/5.7750'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları geçen hafta art arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi.

Geçen hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed’in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.

Avrupa’da zaten bir çok ülkede eksi olan tahvil getirileri daha da düşüş gösterirken İran’ın geçen hafta ADB insansız hava aracını düşürmesi ise endişeleri artıran nadir nedenlerden biri oldu. Bu gelişme ham petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

Kaynak: Reuters


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