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Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

DOVİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 08:22 | Son Güncelleme

Dolar ve euro yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. 14 Mayıs 2018 bugüne dolar kuru 4.3519 seviyesinden güne başlarken, euro ise 5.2040 seviyesini aşarak rekor kırdı. İşte 14 Mayıs 2018 dolar ve euro fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

Dolar ve euro fiyatlarında son durum! Döviz piyasası geçen hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, tarihi rekoru 4.3744 seviyesine taşıdıktan sonra 4.30 civarında haftayı tamamladı. Euronun satış fiyatı ise haftayı 5.14 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise 92.44 oldu.

YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dövizde yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.

DOLAR'DA TIRMANIŞ SÜRÜYOR

Geçen haftayı 4.30 seviyesinde kapatan kur bu sabah ilk işlemlerde 4.35'den el değiştiriyor.

EURO'DA TARİHİ REKOR

Euro/TL ise 5.2040 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

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