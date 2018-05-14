Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

Dolar ve euro fiyatlarında son durum! Döviz piyasası geçen hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, tarihi rekoru 4.3744 seviyesine taşıdıktan sonra 4.30 civarında haftayı tamamladı. Euronun satış fiyatı ise haftayı 5.14 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise 92.44 oldu.

YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Dövizde yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.

DOLAR'DA TIRMANIŞ SÜRÜYOR



Geçen haftayı 4.30 seviyesinde kapatan kur bu sabah ilk işlemlerde 4.35'den el değiştiriyor.

EURO'DA TARİHİ REKOR



Euro/TL ise 5.2040 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.