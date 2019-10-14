Dolarda 'Trump' hareketliliği

Barış Pınarı Harekatı ve ABD'den gelen açıklamalarla hareketlilik kazanan dolarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın son paylaşımlarının ardından yükseliş gözlendi.

DOLAR NE KADAR?

Yeni haftaya bu sabah 5.89 seviyelerinden başlayan dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından 5.93'ün üzerini gördü.

BORSADA KAYIP YÜZDE 5'İ AŞTI

Güne düşüşle başlayan borsa ABD Başkanı Trump'ın yeni tweeti sonrası düşüşünü daha da hızlandırdı. Borsada kayıp yüzde 5'i aşarken endeks 93.600 seviyelerine kadar indi.

Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek! Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler" ifadelerine yer verdi.



