FİNANS

Dolarda 'Trump' hareketliliği

DOVİZ HABERLERİ  | 14.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye yönelik yeni yaptırım paylaşımları dolar/TL'yi hareketlendirdi. Yeni haftaya bu sabah 5.89 seviyelerinden başlayan dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından 5.93'ün üzerini gördü. Borsada kayıp yüzde 5'i aşarken endeks 93.600 seviyelerine kadar indi.

Dolarda 'Trump' hareketliliği

Barış Pınarı Harekatı ve ABD'den gelen açıklamalarla hareketlilik kazanan dolarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın son paylaşımlarının ardından yükseliş gözlendi.

DOLAR NE KADAR?

Yeni haftaya bu sabah 5.89 seviyelerinden başlayan dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından 5.93'ün üzerini gördü.

BORSADA KAYIP YÜZDE 5'İ AŞTI

Güne düşüşle başlayan borsa ABD Başkanı Trump'ın yeni tweeti sonrası düşüşünü daha da hızlandırdı. Borsada kayıp yüzde 5'i aşarken endeks 93.600 seviyelerine kadar indi.

Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek! Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler" ifadelerine yer verdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mehmetcigimiz savaşırken bu durumdan faydalanıp para kazanmak için dolar alanlar ben türküm milliyetciyim demesin...
bi osmanlı tokatı atarsak görür onlar ....)))))
Bi kere rahat bıraksalar da 7.5 liralara çıksın bir daha bu halk bulaşmaz bu dolara herkes dolar almış!
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