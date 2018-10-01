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Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

DOVİZ HABERLERİ  | 01.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Dolardaki yeni haftada da devam ediyor. Dolar bugün 5,9088 TL`ye kadar gerileyerek 17 Ağustos'tan beri en düşük seviye olan 5,9170'e kadar inerken, Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys kurun 5.69-5.70 seviyelerine inebileceğini öngördü.

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü'nde Açıl Sezen'e konuk oldu.

Matys Türk Lirası'nın son dönemde en iyi performans gösteren gelişen para birimi olduğunu hatırlatarak "bu istikrarın en önemli kaynağı alınan önlemler. Merkez Bankası faizleri artırdı, Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Bunlar da yeniden dengelenme sağladı. Artan bir iyimserlik havası var." diye konuştu.

ABD-Türkiye ilişkilerinin de kurun hareketinde önemli olacağına dikkat çeken Matys 12 Ekim'deki duruşmada ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının Dolar/TL 'de daha fazla düşüşe neden olabileceğini, kurun 5.69-5.70 seviyelerine inebileceğini söyledi.

Enflasyon beklentilerini de paylaşan Matys Eylül ayı enflasyonunun hızlanarak yüzde 20'leri geçebileceğini, beklentinin üzerindeki rakamların Türk varlıkları üzerinde etkili olacağını belirtti. Matys "% 25 veya daha yüksek rakam çıkmazsa Türk Lirası kısmen istikrarlı seyrini sürdürebilir" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yok o seviyeyi gördürmezler bizlere. bugün meclis açılışı öncesi bizimkisi konuşmaya başladı. 5.90 a kadar düşen dolar an itibari ile 5.94 . birazcık saçmalasın 6 lira ile kapatır bugünü
inse ne olacak zamlar yerinde kalıyo biyandan devlet zamları bi yandan doları bahane eden çakalların zamları tüketici artık bitti ya düzeltin yada defolun gidin bıçak kemiğe dayandı
düşsün yakamızdanda ülkemizden de çıksın hep yerli para kullansak dünyadan dolar kalksa hayel ama gerçek olur inşallah
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