Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü'nde Açıl Sezen'e konuk oldu.

Matys Türk Lirası'nın son dönemde en iyi performans gösteren gelişen para birimi olduğunu hatırlatarak "bu istikrarın en önemli kaynağı alınan önlemler. Merkez Bankası faizleri artırdı, Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Bunlar da yeniden dengelenme sağladı. Artan bir iyimserlik havası var." diye konuştu.

ABD-Türkiye ilişkilerinin de kurun hareketinde önemli olacağına dikkat çeken Matys 12 Ekim'deki duruşmada ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının Dolar/TL 'de daha fazla düşüşe neden olabileceğini, kurun 5.69-5.70 seviyelerine inebileceğini söyledi.

Enflasyon beklentilerini de paylaşan Matys Eylül ayı enflasyonunun hızlanarak yüzde 20'leri geçebileceğini, beklentinin üzerindeki rakamların Türk varlıkları üzerinde etkili olacağını belirtti. Matys "% 25 veya daha yüksek rakam çıkmazsa Türk Lirası kısmen istikrarlı seyrini sürdürebilir" ifadesini kullandı.

