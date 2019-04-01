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Seçim sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 01.04.2019 07:49 | Son Güncelleme

Dolar, seçimin ardından ilk işlem gününde 5.60 üzerinde güne başladı. Cuma gününü 5.5807 liradan kapanan dolar/TL, 1 Nisan sabahı piyasada 5.68 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Piyasalarda bu hafta enflasyon verisi ve Türkiye de dahil olmak üzere PMI rakamları izlenecekİşte dolarda son gelişmeler...

Seçim sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar/TL cuma günü 5.5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı. YSK Başkanı Güven saat 10:15'te yaptığı açıklamada; "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" dedi.

Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan kur, bu sabah en yüksek 5.6976 ve en düşük 5.5508 seviyelerini gördü. Kur saat 10:17 itibariyle yüzde 2 yükselişle 5.6715 seviyesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde yaptığı "balkon konuşmasında" önümüzdeki 4.5 yılda herhangi bir seçim olmayacağını belirterek, bu dönemi reform için kullanacaklarını söyledi.

Erdoğan yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceklerini, serbest piyasa ekonomi kurallarından taviz vermeden hedefleri doğrultusunda oluşturdukları güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceklerini belirtti.

Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, İstanbul ile ilgili net bir açıklama gelmesi durumunda piyasaların daha net olacağını belirterek "Piyasalar da buna göre yönüne bakacaktır. Ancak şu anda seçimin sonucunda yapılan açıklamalar 4.5 yıl seçim olmayacağı yönünde. Bunu da piyasalar olumlu algılayacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter'dan yaptığı açıklamada "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4.5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı

BORSA HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 değer kazancıyla 93.908,43 puandan başladı.

Cuma günü dünya borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alışların etkisiyle 94.246,97 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 primle 93.784,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
REİS ENİŞTE ILE BU İŞLER COK ZOR EKONOMIYI ELE ALMANIN ZAMANI GELDI BENCE
klavye finans uzmanları kargaşa seven yurttaşlarımız tetikte bekleyin tmm mı !belki çok zengin olursunuz ????
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