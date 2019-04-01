Seçim sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar/TL cuma günü 5.5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı. YSK Başkanı Güven saat 10:15'te yaptığı açıklamada; "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" dedi.

Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan kur, bu sabah en yüksek 5.6976 ve en düşük 5.5508 seviyelerini gördü. Kur saat 10:17 itibariyle yüzde 2 yükselişle 5.6715 seviyesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde yaptığı "balkon konuşmasında" önümüzdeki 4.5 yılda herhangi bir seçim olmayacağını belirterek, bu dönemi reform için kullanacaklarını söyledi.

Erdoğan yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceklerini, serbest piyasa ekonomi kurallarından taviz vermeden hedefleri doğrultusunda oluşturdukları güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceklerini belirtti.