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Apple Kurucusu: Dijital Altın Bir Tek Bitcoin Olabilir

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 05.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Apple kurucularından Steve Wozniak Bitcoin’in en büyük destekçilerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Apple Kurucusu: Dijital Altın Bir Tek Bitcoin Olabilir

Coin Desk’in düzenlediği Consensus 2018 konferansında Twitter CEO’su Jack Dorsey’in Bitcoin’in internetin tek para birimi haline gelecek olmasına vurgu yapmasının ardından aynı soru Wozniak’a da soruldu. Wozniak da Dorsey’in yorumlarına katıldığını ve Bitcoin’in gelecekte internetin geçerli para birimi olmasını umduğunu dile getirdi.

Amsterdam’da düzenlenen 20/20 konferansında CNBC’ye konuşan Wozniak;
“Dorsey’in söylediklerini destekliyorum. Bu illaki onun söylediklerinin olacağı anlamına gelmiyor, ama ben de öyle olmasını umuyorum.”
Wozniak konuşmasından bir kripto para yatırımcısı olmaktan öte teknolojiye olan desteğini ve inancını vurguladı.

Apple kurucusu aynı zamanda Bitcoin’i diğer kripto koinlerle karşılarştırdı ve “Eğer bir koin dijital altın olacaksa bu kesinlikle Bitcoin olacak. Diğer kripto koinlerin bu seviyeye gelmeleri olanaklar dahilinde değil.” diye ekledi.

Wozniak konuşmasında diğer kripto paraların Bitcoin’in sahip olduğu gerçek merkeziyetsizlik özelliğinden yoksun olduğunu söyleyerek tamamladı.

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