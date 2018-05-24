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Ripple Xpring ile Yetenekli Girişimcileri Ripple Ağına Katacak

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 24.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ripple Xpring İle Yeni Girişimlere Destek Olacak

Ripple Xpring ile Yetenekli Girişimcileri Ripple Ağına Katacak

Ripple yeni başlattığı uygulama ile girişimcilere blockchain tabanlı iş geliştirme olanağı sağlıyor. Tabii ki bu girişimleri Ripple ekosisteminde tasarlamak kaydı ile!

Pazartesi günün açıklanan proje dahilinde Xpring, ciddi projelere ve güvenilir girişimcilere fon sağlayacak ve blockchain tabanlı uygulamalar geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti verecek.
Risk sermayedarı olarak da nitelendirebileceğimiz proje sadece dijital para XRP ve açık kannak kodlu XRP (Ripple) blockchainini kullanan projeleri destekleyecek. Bu projelerde de Ripple’ın girişimleri desteklemek için oluşturduğu geliştirme araçları, platformları kullanılacak.

Firma yaptığı açıklamada spekülasyondan uzak durarak ekosisteme katkıda bulundukları ve blockchain dünyasına yetenekli girişimcileri katacakları için gururlu olduğunu da dile getirdi.
Ripple Xpring ekibinin başına ise Facebook Developer Ağının eski direktörü Ethan Beard’i getirdi. Beard bundan sonra Xpring kuluçka merkezine alınan girişimlerin değerlendirmesine liderlik edecek.

Konuyla ilgili yorum yapan Beard şu sözleri dile getirdi;
“Blockchain ve dijital paraların var olan sorunları çözme gücü olduğu aşikar ve XRP hızı, ölçeklenebilirliği ve kanıtlanmış gerçek hayat kullanım alanları ile yetenekli, faydalı girişimleri ve girişimcileri çekmek için harika bir araç.”
Yayın saati ile 70 cent seviyelerinden işlem gören Ripple, 26 milyar doların üzerinde yer alan market hacmi ile Bitcoin ve Ethereum’un ardından en değerli üçüncü dijital koin olarak öne çıkıyor.


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Anahtar Kelimeler:
dpara kripto Bitcoin

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