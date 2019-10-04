ABD'li bilgisayar üreticisi HP 9000 kişiyi işten çıkaracak

ABD'li bilgisayar üreticisi HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.

HP'den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 7,000 ila 9,000 kişi işten çıkarılacak.

HP, planın 2022 mali yıl sonuna kadar yılda yaklaşık 1 milyar dolar brüt tasarruf sağlayacağını öngörüyor.

Şirket'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir dosyaya göre, dünya genelinde yaklaşık 55,000 çalışanı bulunuyor. Reuters hesaplamalarına göre şirket, böylece çalışanların yaklaşık yüzde 16'sını işten çıkarmış olacak.

KAYNAK:REUTERS

