British Airways'in 4 bin pilotu ilk kez greve gitti: Günlük maaliyet 40 milyon pound olarak hesaplanıyor

İngiliz British Airways firmasının pilotları, maaş ve çalışma şartlarını gerekçe göstererek iki gün sürecek bir greve başladı.

Grevden etkilenen yolcu sayısı on binlerle ifade edilirken, 1700'e yakın uçuş iptal oldu.

Pilotlar sendikası Balpa, British Airways yönetiminin gider azaltma yöntemleri sonucunda "seviyesizleşen" markaya güvenin de azaldığını açıkladı.

BA'in yöneticisi Alex Cruz ise yapılan yatırımın, hiç bugünkü kadar fazla olmadığını savundu.

Sendika ve BA, müzakelerin sürmesi konusunda mutabık olduklarını açıklasalar da yeni bir görüşme takvimi belirlenmiş değil.

Firma pilotları, 27 Eylül tarihinde yeni bir grev daha yapacaklarını duyurdu.

BBC'ye konuşan sendika genel sekreteri Brian Strutton, temel meselenin ücretler olduğunu söyledi. Ancak Strutton, firmanın yöneldiği istikamet konusunda da kurum içinde sıkıntılar olduğunu açıkladı.

'Bazı pilotlar yıllık 200 bin sterlin maaş alacaktı'

British Airways pilotlarının ilk kez gittiği bu grevin havayolu firmasına günlük maaliyeti 40 milyon pound olarak hesaplanıyor.

4 bine yakın pilotun greve katıldığı kaydediliyor.