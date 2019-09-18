Fed para piyasalarını sakinleştirmek için piyasaya milyarlarca dolar likidite sağladı

ABD Merkez Bankası (Fed), para piyasalarını sakinleştirmek için nerdeyse 10 yıldan uzun süredir yapmadığı bir uygulamayı yaparak finansal sisteme milyarlarca dolar likidite sağladı.

Fed gecelik repo ihalesi düzenlediğini açıkladı ve bu ihale sonucunda bankacılık sistemine 53.15 milyar dolarlık nakit sağladı.

Fed bugün yeni bir repo ihalesi daha düzenleyecek.

Gecelik repo işleminde, bankalar Hazine tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri teminat olarak kullanarak Fed'den nakit borç alıyorlar. Repo işlemleri son yıllarda nadir görüldü, çünkü bankaların günlük işlemler için yeterli miktarda nakit kaynağı bulunuyordu.

Analistler, ABD'de geçici fonlama sıkışıklığının üç aylık şirket vergisi ödemeleri ve geçen hafta satılan Hazine tahvillerinden 78 milyar dolar ödemeden kaynaklandığını belirttiler.

Pazartesi gününden bu yana para piyasalarındaki karmaşa, Fed politika yapıcılarının ABD-Çin ticaret gerilimi riskleri, zayıflayan küresel ekonomi ve zayıf enflasyon gibi risklerden kaynaklanan endişelerini artırdı.