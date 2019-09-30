FİNANS

Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

ABD'li giyim perakendecisi Forever 21, 178 mağazasının kapatılmasıyla birlikte iflas başvurusunda bulundu.

Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21 geçtiğimiz pazar günü iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtildi. Şirket ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirdi. Forever 21'in Meksika ve Latin Amerika'da operasyonlarını sürdüreceği aktarıldı. Şirket Asya ve Avrupa'daki birçok mağazasını da kapatmayı planlıyor.

1984 yılında kurulan şirketin 57 ülkede 815 mağazası bulunuyor.

Forever 21 ile beraber 2017 yılının ilk döneminden bu yana aralarında Sears Holding Corp ve Toys 'R' Us'ın da bulunduğu ABD'li 20 perakende şirketi iflas başvurusunda bulunmuş oldu.

KAYNAK:REUTERS

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Forever 21 iflas

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