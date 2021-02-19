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GameStop olayının aktörleri ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2021 10:03 | Son Güncelleme

Küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara meydan okuduğu GameStop olayının aktörlerinden Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman, yatırım şirketleri Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ile Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin ve bireysel yatırımcılardan Keith Gill ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi.

GameStop olayının aktörleri ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, ocak ayı sonunda GameStop hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş ve hisse senedi alım satımı yapılan platformlardan Robinhood'un işlemlere getirdiği kısıtlamaya ilişkin "Oyun durduruldu mu? Açığa satış yapanlar, sosyal medya ve bireysel yatırımcılar çarpıştığında kazananlar ve kaybedenler" başlıklı bir oturum düzenledi.

Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen oturumda yaptığı konuşmada, finansal sistemin sadece seçilmiş birkaç kişi için değil herkes için çalışacak şekilde inşa edilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek Robinhood'un misyonunun "finans sistemini demokratikleştirmek" olduğunu söyledi.

"ÜZGÜNÜM VE ÖZÜR DİLERİM''

Ocak ayı sonunda birçok aracı kurumun bazı hisse senedi fiyatlarında "muazzam" bir artış gördüğünü belirten Tenev, 28 Ocak'ta benzeri görülmemiş bir olay yaşandığını, bu nedenle belirli hisselere işlem kısıtlaması getirilerek sınırlı işlemlere izin verildiğini hatırlattı.

Robinhood'un hedge fonlarına yardımcı olmak için işlem sınırlaması getirmediğini vurgulayan Tenev, artan düzenleyici depozit gereksinimlerini karşılamak amacıyla bazı hisselere işlem sınırlamasını uygulamaya koyduklarını iddia etti.

Tenev, "Ocak ayında benzeri görülmemiş piyasa koşullarına rağmen günün sonunda yaşananlar bizim için kabul edilemez. Üzgünüm ve özür dilerim. Bunun bir daha olmayacağından emin olmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilin." dedi.

"İŞLEM SINIRLAMA KARARINDA HİÇBİR ROLÜMÜZ YOK''

Yatırım şirketlerinden Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ise Amerikalı bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Citadel Securities'in 24 Ocak haftasında bireysel yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynadığına işaret eden Griffin, "Robinhood'un GameStop veya benzer hisse senetlerindeki işlemleri sınırlama kararında hiçbir rolümüz yok. Robinhood'un işlem sınırlama kararını ilk kez kamuya açıklandıktan sonra öğrendim." diye konuştu.

Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin de benzeri görülmemiş olay nedeniyle birçok yatırımcının kayıplar yaşadığını aktardı.

Plotkin, Robinhood'un bazı hisselere getirdiği işlem sınırlamalarına ilişkin, "Melvin Capital'in ticaret platformunun kararlarında kesinlikle hiçbir rolü olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Melvin Capital, platformlar bu sınırlamaları uygulamaya koymadan günler önce GameStop'taki tüm pozisyonlarını kapattı." ifadelerini kullandı.

REDDİT'TEN WALLSTREETBETS'E ANALİZ

Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman ise yatırımcıların organize olduğu WallStreetBets forumunun Reddit'teki birçok finans ve yatırımla ilgili topluluklardan biri olduğunu anlattı.

Huffman, hisse senetlerinde sert yükselişlerin yaşandığı zamandan bu yana "bot" diye adlandırılan robotların, yabancıların veya diğer kötü aktörlerin WallStreetBets forumunda etkili olup olmadığını analiz ettiklerini ancak böyle bir duruma rastlamadıklarını kaydetti.

Reddit kullanıcısı ve GameStop hissesi satın alan bireysel yatırımcılardan Keith Gill da GameStop hisselerine yaptığı yatırımın değer kazandığını ve bunun için kendisini "çok şanslı" hissettiğini dile getirdi.

GameStop hisseleri konusunda yatırımcıları teşvik ederek piyasayı etkilediği fikrinin "mantık dışı" olduğunu belirten Gill, sosyal medya paylaşımının GameStop hisselerine milyarlarca dolar yatırılmasına neden olmadığını savundu.

GAMESTOP OLAYI

Amerikan borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki çekişme, ocak ayının son haftasında GameStop hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla borsa değeri düşen ABD'li video oyun satıcısı GameStop, geçen yıl sonu itibarıyla hisseleri en fazla "açığa satılan" yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girmişti.

Yatırım fonlarından Melvin Capital, GameStop'ın geçen yıl 17-18 dolar civarında olan hisselerinden açığa satış yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalışmış ancak sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen yatırımcı grubu bu durumu fark ederek örgütlü bir şekilde hisse senedinde alıma geçmişti.

WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 doları aşmıştı.

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Wall Street'in büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla geçen ay yaklaşık yüzde 1700 değer kazanarak, yatırım şirketlerinin zarar etmesine neden olmuştu.

(AA)

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