GameStop olayının aktörleri ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, ocak ayı sonunda GameStop hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş ve hisse senedi alım satımı yapılan platformlardan Robinhood'un işlemlere getirdiği kısıtlamaya ilişkin "Oyun durduruldu mu? Açığa satış yapanlar, sosyal medya ve bireysel yatırımcılar çarpıştığında kazananlar ve kaybedenler" başlıklı bir oturum düzenledi. Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen oturumda yaptığı konuşmada, finansal sistemin sadece seçilmiş birkaç kişi için değil herkes için çalışacak şekilde inşa edilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek Robinhood'un misyonunun "finans sistemini demokratikleştirmek" olduğunu söyledi. "ÜZGÜNÜM VE ÖZÜR DİLERİM'' Ocak ayı sonunda birçok aracı kurumun bazı hisse senedi fiyatlarında "muazzam" bir artış gördüğünü belirten Tenev, 28 Ocak'ta benzeri görülmemiş bir olay yaşandığını, bu nedenle belirli hisselere işlem kısıtlaması getirilerek sınırlı işlemlere izin verildiğini hatırlattı. Robinhood'un hedge fonlarına yardımcı olmak için işlem sınırlaması getirmediğini vurgulayan Tenev, artan düzenleyici depozit gereksinimlerini karşılamak amacıyla bazı hisselere işlem sınırlamasını uygulamaya koyduklarını iddia etti.

Tenev, "Ocak ayında benzeri görülmemiş piyasa koşullarına rağmen günün sonunda yaşananlar bizim için kabul edilemez. Üzgünüm ve özür dilerim. Bunun bir daha olmayacağından emin olmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilin." dedi. "İŞLEM SINIRLAMA KARARINDA HİÇBİR ROLÜMÜZ YOK'' Yatırım şirketlerinden Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ise Amerikalı bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarında önemli bir rol oynadığını belirtti. Citadel Securities'in 24 Ocak haftasında bireysel yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynadığına işaret eden Griffin, "Robinhood'un GameStop veya benzer hisse senetlerindeki işlemleri sınırlama kararında hiçbir rolümüz yok. Robinhood'un işlem sınırlama kararını ilk kez kamuya açıklandıktan sonra öğrendim." diye konuştu. Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin de benzeri görülmemiş olay nedeniyle birçok yatırımcının kayıplar yaşadığını aktardı. Plotkin, Robinhood'un bazı hisselere getirdiği işlem sınırlamalarına ilişkin, "Melvin Capital'in ticaret platformunun kararlarında kesinlikle hiçbir rolü olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Melvin Capital, platformlar bu sınırlamaları uygulamaya koymadan günler önce GameStop'taki tüm pozisyonlarını kapattı." ifadelerini kullandı.