FİNANS

Genç işsizliği yüzde 27 ile rekor kırdı

15.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik bir önceki yıla göre 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 ile rekor kırdı. İşsizlik oranı ise 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,9 oldu.

Genç işsizliği yüzde 27 ile rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik bir önceki yıla göre 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 ile rekor kırdı.

İşsizlik oranı ise 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,9 oldu.

Türkiye'de genç işsizliği. . .Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %16,5 olarak gerçekleşti; 15-64 yaş grubunda işsizlik yüzde 14,2 oldu.

Kayıt dışı işsizlik ise yüzde 36,0 olarak gerçekleşti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, paylaştığı Twitter mesajında konuyla ilgili, "Genç işsizlik oranı %27,1 ancak buna çalışmayan ve eğitimde olmayan (%29,4) eklendiğinde gençlerin %56,5'nin işsiz olduğu görülüyor. Gençlerin yarısından fazlası boşta." dedi.

https://twitter.com/ykaratepe/status/1184003816519360512?s=20

Mevsim etkilerinden arındırılmış veride de rekor

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 129 bin kişi artarak 4.7 milyon kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan artarak %14.3 oldu; bu da 2005 bazlı veri tarihinin en yüksek arındırılmış işsizlik oranına işaret ediyor.

Temmuz ayında kadınlarda işsizlik oranı yüzde 16,7 olurken erkeklerde 12,5 oldu.

Haziran ayında işsizlik yüzde 13, genç işsizliği ise yüzde 24,8 olmuştu.

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