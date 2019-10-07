Köprü ve otoyollara ortalama yüzde 20 zam yapıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugünden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 oranında zam yaptı.

KGM'den yapılan ve Anadolu Ajansı'nın duyurduğu açıklamada, otoyol ve köprülerin bakım onarımlarının düzenli yapılabilmesi için her yıl enflasyona göre "düzenlenmesi" gerektiği ve ücretlerin en son 1 Ocak 2018'den artırılmış olduğu vurgulandı.

Açıklamada 'her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığına" dikkat çekildi.

Zammın gerekçesi olarak "Boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler" gösterildi.

Açıklamada, "Halkımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak, otoyollarımızda can güvenliği ve konforlu ulaşım açısından da hayati önem taşıyan bakım hizmetlerini en iyi şekilde yaparak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana aynı ücretle vatandaşımıza hizmet sunan otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir" denildi.