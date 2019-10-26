Şili'de bir milyondan fazla kişi gelir eşitsizliğine karşı sokaklarda

Şili'de ülke tarihinin en büyük hükümet karşıtı protesto gösterilerinden biri düzenlendi. Başkent Santiago'da bir milyondan fazla kişi gelir eşitsizliği ve yaşam standartlarını protesto için Cuma günü sokaklardaydı. Göstericilerin çoğu Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya istifa çağrısında bulundu. Pinera ise hükümetin çağrıları duyduğunu ve dikkate aldığını açıkladı. Devlet Başkanı Twitter hesabından, "Hepimiz değiştik, bugün Şililerin daha adil ve daha birleşik bir ülke talebinde bulunduğu neşeli ve barışçıl bir yürüyüş düzenlendi, bu geleceğe dair umut yollarını açıyor" yazdı. Cuma günü, Valparaiso'daki Kongre binasında bulunan siyasetçiler ve yetkililer, göstericilerin binaya zorlaya girmeye çalışması üzerine güvenlik koridoruyla çıkarılabildi. Yaklaşık bir hafta önce başlayan gösterilerde en az 16 kişi öldü. Santiago Valisi Karla Rubilar, günlerce süren protestoların 'tarihi olduğunu' söyledi. Twitter mesajında Rubilar, ülke nüfusunun yüzde 5'ine denk gelen yaklaşık bir milyon kişinin yürüyüşe katıldığını duyurdu.

Vali, protestocuların 'Yeni bir Şili hayalini temsil ettiklerini' söyledi. Santiago'da AFP haber ajansına konuşan 38 yaşındaki Francisco Anguitar "Adalet, dürüstlük ve etik bir hükümet çağrısında bulunuyoruz" dedi. Gösteriler nasıl başladı? Şili'de geçen hafta metro ücretine zam yapılmasının ardından öğrenciler sokaklara çıkarak eylemler düzenledi. Öncelikli olarak ulaşım ücretlerine yapılan zammı protesto ile başlayan bu gösteriler bir haftadır sürüyor. Devlet Başkanı Sebastián Piñera, protestoların başlangıcında takındığı tutumdan ötürü özür dilese ve yeni bir ekonomik paket açıklasa da on binlerce kişi sokaklardaki eylemlerine bu hafta da devam etti. Binlerce işçi Çarşamba ve Perşembe günleri genel greve katıldı. Geçen hafta yaşanan kimi yağma olaylarının ardından hükümet geçen hafta Cumartesi günü ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Bu, diktatör General Augusto Pinochet yönetiminden beri ülkede ilan edilen ilk olağanüstü hal oldu. Protestocular, eylemlerine son vermek için olağanüstü halin sona erdirilmesini ve askerlerin kışlalarına geri dönmesini istiyor.