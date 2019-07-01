FİNANS

'Türkiye ile ticarette dolar kullanımını azalttık'

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkide dolar kullanımının yüzde 35 azaldığını, Rusya ve Çin’in de dolar kullanımını azaltmak istediklerini söyledi.

'Türkiye ile ticarette dolar kullanımını azalttık'

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen maden ve sanayi gününde konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, doların aşırı kullanımı sonucu gelecekte uluslararası pazarda kullanımında azalma olacağını belirtti.

ABD’nin İran’a yönelik artan yaptırım ve baskılarının, Washington yönetiminin gücünden değil İran karşısında zayıflamasından kaynaklandığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD İran karşısında attığı tüm adımlarda başarısız oldu. Birleşmiş Milletler’de İran’ın kınanması için geçtiğimiz yıl 4 ayrı toplantı düzenlediler ve bu toplantılarda istedikleri sonucu alamadılar” dedi.

İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkide dolar kullanımının yüzde 35 azaldığına işaret eden Zarif, Rusya ve Çin’in de dolar kullanımını azaltmak istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleri ile İran arasında kurulan INSTEX mekanizmasının İran’ın isteklerini karşılamada yetersiz olduğunu kaydeden Zarif, aynı zamanda söz konusu mali mekanizmanın stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

KAYNAK:İHA

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Yunanistan'da öfkeli gençler neden SYRIZA'dan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne yöneliyor?Yunanistan'da öfkeli gençler neden SYRIZA'dan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne yöneliyor?
Suudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldıSuudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iran rusya Çin Tahran

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

Vatandaş akın etti! Talep patladı

Vatandaş akın etti! Talep patladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

Trump'ın açıklamaları İngiltere'yi karıştırdı

Trump'ın açıklamaları İngiltere'yi karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'da öfkeli gençler neden SYRIZA'dan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne yöneliyor?

Yunanistan'da öfkeli gençler neden SYRIZA'dan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne yöneliyor?

Suudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldı

Suudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldı

ABD-Çin ticaret anlaşması yüzde 90 oranında tamamlandı

Dünya nefesini tuttu, ABD resmen duyurdu!

“Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor”

“Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor”

Bernard Arnault: Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi

Bernard Arnault: Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi

Fed / Kaplan: Faiz indirim kararı vermek için çok erken

Flaş açıklama! Faiz indirimi...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.