Uber'in iş modeline darbe: California'da serbest çalışanları kadrolu yapacak yasa tasarısına onay

ABD'de California eyalet senatosu, Uber ve Lyft gibi şirketler için serbest olarak çalışan kişilere tatil, hastalık izni ve sağlık sigortası gibi hakların yolunu açan bir yasa tasarısını onayladı.

11'e karşı 29 oyla kabul edilen, Vali Gavon Newsom'ın imzasından sonra yürürlüğe girecek yasayla sözleşmeli olarak çalışanlar kadrolu personel kabul edilecek.

Eyalette bu statüde çalışan bir milyon kişiyi ilgilendiren yasanın diğer eyaletlerde de benzer düzenlemelerin önünü açması bekleniyor.

Bu yasanın Uber gibi şirketlerin iş modellerini bozabileceği belirtiliyor.

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber, Lyft ve yemek siparişi servisi Dashboard, yasadan kendi çalışanlarının muaf tutulması amacıyla yapılmasını önerdikleri oylama için 30 milyon dolarlık bir fon oluşturmuştu.

Giderler yüzde 30 artacak

Yasayla bu tür şirketlerin maliyetlerinin yüzde 30'a kadar artabileceği belirtiliyor.

Yasa tasarısına Demokrat Parti'nin başkan aday adayları Elizabeth Warren, Bernie Sanders ve Kamala Harris aktif şekilde destek vermişti.