Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kimdir? Reuters, ekonomistlere ve bankacılara sordu

Türkiye Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atanan Murat Uysal'ın geçmişi ile ilgili olarak ekonomistlerden demeç alan Reuters haber ajansı, Uysal'ın düşük faiz yanlısı yani "güvercin duruş" taraftarı olduğunu yazdı.

Haberde, yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, faiz oranlarının masaya geleceği bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar üç haftası olduğunun da altı çizildi.

Reuters'ın konuştuğu ekonomistler ve bankacılar, 48 yaşındaki Murat Uysal'ın faizler konusundaki düşüncesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olduğunu söylüyor.

İsmini vermeden ajansa konuşan bir Türk bankacı, "Uysal'ın faiz düşürme kararına olumlu baktığını biliyoruz zaten bu yüzden başkanlığa atandı" diyor.

Bankacılık sektöründe yaklaşık 20 yıl görev yaşan Murat Uysal, Halkbank ve iştiraklerinde üst düzey görevlerde bulundu.

'Piyasaların nabzını yoklamayı bilir.'

Onunla aynı sektörde çalışan bankacılar, Uysal'ın, döviz piyasası, iç borç ve vadeli işlemler piyasasına hakimiyeti konusunda takdir gördüğünü söylüyor.

Ajansa konuşan üst düzey bir yetkili, "Uysal, piyasaların nabzını yoklamayı bilir. Bankacılığın ve merkez bankacılığının nasış işlemesi gerektiğini bilir" diyor.