FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 16 Nisan Altın fiyatlarında son durum | 16 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

16 Nisan Altın fiyatlarında son durum | 16 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

16.04.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları döviz kurlarından en çok etkilenen piyasa oluyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki değişim ise oldukça dikkat çekiyor. Altın fiyatları genel olarak 15 Nisan günündeki kapanış seviyelerini koruyor. Gram altın dün günü 455 seviyesinde kapattı, çeyrek altın ise günü 741 seviyelerinde bitirdi. Cumhuriyet altını ise 15 Nisan gününü 3,050 seviyesinde bitirdi. 16 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları yaşadığı yükselişten sonra tekrar durgun seyrine geri döndü. Son günlerde altın fiyatları paralel bir çizgide ilerliyor. 15 Nisan kapanış seviyesindeki fiyatlarla genel olarak 16 Nisan sabahına başlayan altın, bu seyrine bir süre daha bu şekilde devam edecek gibi duruyor. 16 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında günün ilk rakamları…

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,19 TL // SATIŞ: 455,26 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 732,00 TL // SATIŞ: 750,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.456 TL // SATIŞ: 1.500 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.011 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.957 TL // SATIŞ: 2.898 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.992 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.989 TL // SATIŞ: 3.066 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın döviz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Kent Gıda'dan flaş istihdam açıklaması!

Kent Gıda'dan flaş istihdam açıklaması!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İkinci el araba piyasasında bahar!

İkinci el araba piyasasında bahar!

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.