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SON DAKİKA: Gram altın fiyatı 300 lira birden gerilemişti! ‘Dengeleri değiştirecek’ karar: Saat 21.00’de duyurulacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.05.2024 07:34
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Son dakika haberi… Altın fiyatları için kritik gün geldi. Ons altın ve gram altın fiyatında yaşanan düşüş sonrası gözler ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı bugün saat 21.00’de açıklanacak. Peki altın fiyatları faiz kararı sonrası ne olur? Altın gram fiyatı düşer mi yükselir mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş ve Şirin Sarı dikkat çeken iki değerlendirmede bulundu. Sarı, ‘piyasadaki dengeler değişecek’ derken, Memiş gram altın tahminini açıkladı.

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı 300 lira birden gerilemişti! ‘Dengeleri değiştirecek’ karar: Saat 21.00’de duyurulacak

Son dakika: Altın fiyatları son düşüşüne rağmen, Nisan ayında yüzde 4'ün üzerinde artış değer kazanarak Mart ayında elde ettiği kazancın üzerine koyarak yoluna devam etti. Ons altın Mayıs ayının ilk gününde 2.283 dolar civarında hareket ederken, yurt içinde gram altın fiyatı 2.554 TL, çeyrek altın fiyatı 4.054 TL ve Cumhuriyet altını fiyatları da 16.516 TL seviyelerinden değerleniyor.

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FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Altın fiyatları grafiği kırmızı yanarken tüm gözler bugün ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı bugün TSİ 21.00’de açıklanacak. Ekonomistler faizlerin sabit tutulacağı yönünde tahmin yürütürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle bir dizi yüksek enflasyon verisinin ardından faizler konusunda daha şahin bir görünüm sunmasını bekliyor.

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EYLÜL VE SONRASI İÇİN TARİH VERİLDİ

Dirençli enflasyona dair işaretler, yatırımcıların Fed'in yakın vadede faiz indirimi beklentilerini büyük ölçüde fiyatladığını gördü. Fed’in bu yıl faizleri ancak Eylül ayında ya da dördüncü çeyrekte indirmesi bekleniyor.

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“PİYASADAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK”

Peki altın fiyatları ne olur? Altın gram fiyatı daha da düşer mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, yükselişte Fed kararının etkili olacağını kaydetti; bu kararların piyasalardaki dengeleri değiştireceğini vurguladı. Uzman isim ayrıca, altın fiyatlarında yeniden yaşanabilecek yükselişin jeopolitik risklerden değil Fed gibi büyük bankaların faiz kararlarının etkili olacağını belirtti.

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İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNİ

Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatı için tahminini açıkladı. “Altın ve gümüş fiyatlarında o beklediğimiz düşüşler gerçekleşmiş oldu. Hatta biraz daha düşüşler derinleşti” diyen Memiş şunları söyledi:

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“Bugün fiziki altın tarafında Kapalıçarşı'da gram altın 2.400 lira seviyesine kadar geriledi. Şu anda 2.435 lira seviyesinde. Yaklaşık 300 lira gibi bir gerileme yaşandı. Ons altında da 100 dolarlık bir gerileme yaşandı. Bunların da yatırımcılar için birer fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü altın fiyatlarının pozitif yönde destekleyen yükselişini destekleyen unsurlar yine masada kalmaya devam ediyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar altın fiyatlarının bu düşük seyrinin ben şahsen kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bu haftayı ve önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Tekrar yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Bu yıl ile alakalı 3 bin TL, yıl sonunda 3.500 lira beklentimiz halen devam ediyor. 2.600 devamında 3 bin lira seviyesini beklemeyi devam ediyoruz.”

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