1920 Sultanahmet Kötecisi'nden taklit açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetimlerinde Sultanahmet Köftecisi markasını izinsiz olarak kullandığı belirtilen Sancaktepe’deki bir işletmenin köfte imalatında tek tırnaklı hayvanın etini kullandığı tespit edildi. Bakanlığın bu tespiti,bazı internet sitelerinde ''Sultanahmet Köftecisi ve birçok firma vatandaşa eşek eti yedirmiş'' şeklinde yer alınca, kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan 1920 Sultanahmet Köftecisi sahibi Mert Tezçakın, o firmayla alakalarının olmadığını, logolarının ve isminin farklı olduğunu söyledi. Ayrıca Tezçakın, maddi ve manevi olarak o firmaya yüksek miktarda tazminat davası açacaklarını belirtti. 'İSMİMİZİN HAKSIZ KULLANILMASI BİZİM EN BÜYÜK PROBLEMLERİMİZDEN BİR TANESİDİR' İsimlerini haksız yere kullanan ve haksız kazanç sağlayan firmaların, uzun yıllardır problemleri olduğunu belirten Mert Tezçakın, ''Bunlardan bir tanesi ile yaklaşık 15 yıldır hukuk mücadelesi içindeyiz. Yaklaşık 10 tane dava var. Bunlardan en önemlisi olan marka davasını 2015 yılında kazandık, yerel mahkemede sonuçlandı. Fakat yargıtay süreci devam ediyor. İsmimizin haksız kullanılması bizim en büyük problemlerimizden bir tanesidir. Bu, kalitemizi ve servisimizi insanların gözünde aşağı çeken bir durum. Amacımız, farkımızı insanlara mümkün olduğunca aktarabilmek'' dedi.

'EN ÖNEMLİ AYRIT EDİCİ ÖZELLİK MARKAMIZIN ÖNÜNDE 1920 OLMASIDIR'



Logolarının ve isimlerinin farklı olduğunun altını çizen Tezçakın, ''Logomuz Sultanahmet Cami'sini temsil eden cami şeklinde. En önemli ayırt edici özellik markamızın önünde 1920 olmasıdır, yani kuruluş yılımız. Bunu hem şubelerimizde hem de merkezimizde mümkün olduğunca vurgulamaya çalışıyoruz. 1920 logolu yerler, müşterimizin güvenle yiyebileceği yerleridir. Yani diğer firmadan farklı ve bize ait olan yerlerdir. Merkezimiz Sultanahmet'te, bundan başka İstanbul'da 6 şubemiz daha bulunuyor. Bunlar Kadıköy, Selamiçeşme, Ümraniye, Ataşehir, Kurtköy ve Çağlayan şubelerimiz. Vatandaşlar bu şubelerimizde güvenli şekilde yiyebilirler. Bütün şubelere ürünleri günlük ve taze olarak merkezden gönderiyoruz'' şeklinde konuştu. ' EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ; VATANDAŞLARMIZ BİZİ DİĞER FİRMALARLA KARIŞTIRMAMASIDIR' Tezçakın sözlerine şöyle devam etti: ''En büyük isteğimiz; vatandaşlarımız bizi diğer firmalarla karıştırmasın. Biz 1920 kuruluş Sultanahmet Köftecisi'yiz. 4 nesildir özenle ve titizlikle bu işi yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bizi diğer firmalarla karıştırmamasını rica ediyoruz. Burası turistik bir alan ve çok göz önündeyiz. Diğer firmalar 1 kere denetleniyorsa biz 5 kere denetleniyoruz. Her sene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 4-5 kere denetime geliyor. Bu konuda çok titiziz. Her türlü sertifikamız ver, her türlü denetimiz geçiyoruz. Bu yüzden insanların bize güvenmesini istiyoruz''.