FİNANS

2020 resmi tatil günleri! Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

2019 yılında ilk yedi ayın geride kalmasıyla birlikte vatandaşlar önümüzdeki yıl içerisinde kaç gün tatil yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağız? Erken rezervasyon avantajı ve ucuz uçak bileti almak isteyenler şimdiden harekete geçti. Peki 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağız?

2020 resmi tatil günleri! Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?

2019 yılı takvimine göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.

Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri Cumartesi ve Pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak. Cumartesi ve Pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.

2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir.

KAMU ÇALIŞANLARI AVANTAJLI

Kamu çalışanları hem hafta sonları hem de bayram tatillerinde tam olarak izin yapabiliyor. Özel sektör çalışanları ise mesai karşılığında resmi tatil günlerinde görevlerini sürdürebiliyorlar. Çoğu özel sektör çalışanı hafta sonları sadece bir gün izin yapabiliyor.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ


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Anahtar Kelimeler:
2020 resmi tatil kamu çalışanları özel sektör

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