FİNANS

43 bin İngiliz turiste büyük şok

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en büyük seyahat acentesi olan Thomas Cook'un dün gece iflas bayrağını çekmesiyle birlikte Türkiye’de bulunan yaklaşık 43 bin İngiliz turistin panik yaşadığı öğrenildi. Öte yandan Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, otellerdeki müşterilerin İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nun gönderdiği boş uçaklarla dönmeye başladığını bildirdi.

Dünyanın birçok ülkesine İngiliz turistlerin seyahatini sağlayan dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook dün gece battığını açıkladı. Dünya devi şirketin batmasıyla birlikte Türkiye’de bulunan yaklaşık 43 bin İngiliz turist ise ne yapacağını şaşırdı. Özellikle İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir’de tatil yapan turistler ise geldikleri Thomas Cook yetkililerine ulaşmaya çalıştı.

RESMİ SİTELERİNDEN DUYURDULAR

Thomas Cook resmi sitesinden yurt dışında olan turistlere yazılı bir açıklama yapılarak, “Thomas Cook, grubundaki tüm İngiltere şirketlerinin Thomas Cook Havayolları dahil olmak üzere ticaretten vazgeçtiğini onayladı. Sonuç olarak, bu şirketler tarafından sağlanan tüm tatil ve uçuşların iptal edildiğini ve artık çalışmadıklarını size bildirmekten dolayı üzgünüz. Tüm Thomas Cook'un perakende mağazaları da kapandı. Hükümet ve Sivil Havacılık İdaresi, 23 Eylül 2019 ve 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Birleşik Krallık'a Thomas Cook ile geri dönmeleri nedeniyle yolcuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak için birlikte çalışıyorlar. Thomas Cook Airlines ile İngiltere'deki bir havalimanından yola çıkıyorsanız, uçağınız çalışmayacağından ve seyahat edemeyeceğiniz için lütfen İngiltere havalimanınıza gitmeyin. Şu anda yurt dışındaysanız ve uçağınız Thomas Cook ile olsaydı, sizi İngiltere'ye döndürmek için yeni uçuşlar sağlıyoruz. Bu ülkeye geri dönüş uçuşları sadece iki hafta boyunca devam edecek (6 Ekim 2019 tarihine kadar). Bu tarihten sonra kendi seyahat düzenlemelerinizi yapmanız gerekecektir. Az sayıda konumdan, yolcuların kendi dönüş uçuşlarını rezerve etmeleri gerekecektir" ifadelerine yer verildi.

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İNGİLİZ TURİZM DEVİ BATIYOR, TURİSTLER TÜRKİYE'DE MAHSUR KALDI

İflas bayrağını çeken İngiliz turizm acentesi Thomas Cook, dün İngiliz hükümeti ile masaya oturarak "kurtarma planı" için görüştü. Dünyanın en eski seyahat acentesinin bu hamlesi, marka vasıtasıyla tatile çıkan turistleri de etkiledi. Borç batağının içindeki şirketin Türkiye'ye gönderdiği turistler mahsur kaldı, uçaklar kalkmadı.

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OTELLER ZARAR GÖRECEK

Thomas Cook Türkiye’ye gönderdiği birçok İngiliz turistin parasını otellere ödemezken, İngiliz turistlerin sigorta şirketleri tarafından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. İflas eden şirketin dünyadaki otellere borcu ise milyon dolarları aştı. Bunun için İngiliz hükümetinin bir iflas komisyonu kuracağı ve ilk önce iç borçlarını daha sonra Avrupa’ya olan borçlarını en son ise Ortadoğu ülkelerine ve Asya ülkelerine olan borçları ödeyecekleri ileri sürüldü. Turizmciler ise şimdiye kadar batan birçok seyahat acentesinin borçlarını ödemediğini, özellikle yurt dışı bağlantılı iflas eden acentelerin Türk otellerini mağdur ettiğini kaydetti.

Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine Bodrum'daki turizmcilerin bugün akşam saatlerinde durum değerlendirmesi ve izleyecekleri yol haritasını belirlemek için toplantı yapacakları öğrenildi.

'THOMAS COOK'UN İFLASININ DÜNYA ÜZERİNDEN CİDDİ ETKİ YARATACAK'

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, otellerdeki müşterilerin İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nun gönderdiği boş uçaklarla dönmeye başladığını bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamasında, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının dünya üzerinde ciddi etki yaratacak bir süreç olduğunu vurguladı.

İflas haberinin turizmcilere etkisinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Otellerimizdeki müşteriler İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’nun gönderdiği boş uçaklarla dönmeye başladı. Otellerimizde bu operatörün konaklayan müşterileri bulunmakta. Bu misafirlerin İngiltere'ye dönüşleriyle ilgili olarak İngiliz Sivil Havacılık Kurumu geri dönüş programı yaptı. Aynı zamanda müşterileri için İngiltere'den boş uçak göndererek, bölgemizde tatildeki misafirleri geri götürmeye başladılar. Bu süreç birkaç gün devam edecektir."

Uysal, otelcilerin alacaklarıyla ilgili durum tespiti yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve öncülüğünde İngiltere’den alacaklar için de girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

**KAYNAK:İHA/AA

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Thomas Cook iflas turist

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