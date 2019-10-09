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ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

ABD Enerji Enformasyon İdaresi gelecek yıl için petrol fiyatı beklentisini 2 dolar indirdi.

ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar düşürdü.

EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı öngörülüyor.
EIA'nın eylül ayı raporunda, gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 62 dolar, WTI petrolün de 56,50 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Böylece, her iki ham petrol türünde gelecek yıla ilişkin varil fiyat beklentisi 2 dolar aşağı çekilmiş oldu.

Raporda, küresel petrol stoklarının gelecek yılın ilk yarısında artmaya devam edeceği beklentisine işaret edilirken, bunun ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
petrol abd ABD Enerji Enformasyon İdaresi

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