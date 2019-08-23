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Ahiler, yarım asır önce oluşturdukları çarşı ile ekonomiye katkı sağlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Kırşehir’de 1976 yılında temelleri atılan Ahi Çarşısı, Alış Veriş Merkezi (AVM) mantığıyla 43 yıldır şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.

Ahiler, yarım asır önce oluşturdukları çarşı ile ekonomiye katkı sağlıyor

Cumhuriyet döneminin Kırşehir'deki ilk alışveriş merkezi mantığıyla yapılan çarşı, çevresinde yer alan Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi alanı içerisinde yer alıyor. Ahi Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gürler, bugünlerde insanların gıpta ile baktığı AVM’lerin eski dönemlerde Ahiler tarafından tasarlandığını ve hayata Kırşehir’de geçtiğini söyledi. Kırşehir’in bilinen ilk çarşısının içerisinde 180 bağımsız bölüm yer aldığını anlatan Gürler, “Ahi esnafları tarafından bugünkü AVM dediğimiz mantıkla düşünülerek 45-50 yıl önce tasarladığı bir çarşı. Çarşı; Kırşehir ekonomisi adına da önemli görevler üstlenmektedir. Çarşıda 180 bağımsız bölüm olmak üzere toplam da 130 esnaf faaliyet göstermektedir“ dedi.
Ahi Çarşısı, Cumhuriyet tarihinde Kırşehir’de ilk kez çarşı nitelikli olarak inşa edilen bir yapı olma özelliğini ise halen koruyor. Esnafların her sabah dua ile açtığı çarşı; konfeksiyoncu, ayakkabı tüccarı, perdeci, saz yapım atölyeleri, matbaalar gibi bir çok alanda hizmet veriyor.

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Çarşıda 1981 yılından bu yana bulunan Raşit Çalışkan, 185 farklı dükkanla işletilen çarşının ekonomik açıdan çok önemli olduğunu şöyle anlattı:
“Çarşının bir bölümü boşaldı. Sonra yeniden yapılaşma oldu. Doğruluk ve dürüstlük prensibi ile bizler kazandık. Ahi Çarşısı olarak demek ve geçmek doğru değil. Ahi Evran’ın kabri de bu alanda, bizler işe gelirken dua ediyoruz.”

35 yıldır esnaflık yapan Hüseyin Kılıçoğlu ise şehrin bir çok etkinliğini bu çarşıda yaptığını ve şehir dışından gelenlerinde de AVM deyince çarşıya getirildiğini anlattı. Kılıçoğlu, “Kırşehir’in ticari hayatında birçok ihtiyacı karşılayan çarşı olarak faaliyet gösteren bir alan çarşı alanı. Kurulduğu günlerde şehrin ilk ve tek AVM’siydi, hala da tek. Şehir dışından gelenlerin de ilk uğrak yeri olan çarşı her geçen gün önemini de arttırarak devam ettirmektedir" ifadelerini kullandı.

Çarşı yanında yer alan 55 bin metrekarelik alan içerisinde toplam inşaat alanı 36 bin metrekare olan külliye bünyesinde; Ahilik Araştırma Kütüphanesi, Arasta/Bedesten, Ahilik ve Astronomi Müzesi, Usta ve Esnaf Odaları, dükkanlar, şadırvan, sahne ve tören alanı, butik konaklama tesisleri ve yeme - içme mekanları ile Kırşehir’e yakışır, tamamen doğal ahşap ve kesme taşlarla oluşturuluyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir AVM Ahi Çarşısı

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