Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: 4 bin 321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..."

Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz.

Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor... — Zehra Zümrüt Selçuk ⚡ (@ZehraZumrutS) 20 Haziran 2019



