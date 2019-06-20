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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: 4 bin 321 personel alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2019 20:42 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: 4 bin 321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..."


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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Zehra Zümrüt Selçuk personel alımı

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