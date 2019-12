Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk TİSK Genel Kurulunda konuştu:

Kamu yönetimi olarak, demokratik yollarla seçilerek iş başına gelmiş, işçilerin ve işverenlerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerini temsil eden, ülkenin çıkarlarını gözeten bir konumda olduklarını dile getiren Selçuk, "İşçilerimizin, işverenlerimizin ve kamu yönetiminin temsil ettiği sosyal tarafların uyum içinde hareket etmesi, çalışma barışını sağlama, ekonomiyi büyütmek ve istihdamı artırmak için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İşçi, işveren ve kamu yönetiminin oluşturduğu üçlü yapının temsilini ILO'nun Cenevre'deki binasında gördüklerini aktaran Selçuk, binanın ana giriş kapısında üç kilit ve her bir kilidi açmak için üç anahtar bulunduğunu belirtti. Selçuk, her bir kilidin sorun kaynağı olarak görülmesi halinde kapının açılamayacağını belirterek, bu kesimlerin her birinin birer anahtar, sorunların çözümünde birer paydaş görülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu üç anahtarın aynı anda, birlikte kilitleri açması gerektiğine de işaret eden Selçuk, "Başka bir deyişle çalışma hayatının iyileştirilmesi, çalışma barışının sağlanması ve istihdamın artırılması için kayıtlı istihdamın artırılarak, sosyal güvence ortamlarının artırılması için hep beraber çalışmamız gerekiyor." dedi.